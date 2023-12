Emilia und Noah sind Hessens beliebteste Babynamen

Frankfurt/Main/Ahrensburg (dpa/lhe) - Emilia und Noah sind im Jahr 2023 die beliebtesten Vornamen bei neugeborenen Babys in Hessen gewesen. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten Statistik des Namensforschers Knud Bielefeld hervor. Auch bundesweit führen die beiden Namen die Hitliste des Namensforschers an, der nach eigenen Angaben mehr als 280.000 Geburtsmeldungen dieses Jahres aus ganz Deutschland ausgewertet hat. Das entspricht etwa 40 Prozent aller Neugeborenen. 63 Prozent der Daten stammen von Standesämtern, die restlichen 37 Prozent von Geburtskliniken.