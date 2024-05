Beliebteste Babynamen 2023 werden bekannt gegeben

Wiesbaden (dpa) - Welche Vornamen haben Eltern ihren Neugeborenen 2023 am häufigsten gegeben? Die neue Rangliste der beliebtesten Babynamen will die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Dienstag (6.30 Uhr) in Wiesbaden bekannt geben. 2022 hatten Emilia und Noah die Top Ten angeführt, wie bereits in den beiden Jahren zuvor.