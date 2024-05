Emilia und Noah sind beliebteste Babynamen in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Emilia und Noah sind im vergangenen Jahr die beliebtesten Babynamen in Hessen gewesen. Die Spitzenreiterin aus dem Vorjahr bei den Mädchen-Erstnamen, Sophia beziehungsweise Sofia, wurde auf den zweiten Platz verwiesen, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Bei der Liste der häufigsten Erstnamen landen Mohamed in verschiedenen Schreibweisen und Mateo/Mattheo bei den Jungen auf den Plätzen 2 und 3, bei den Mädchen folgt nach Emilia und Sophia auf Platz 3 der Name Emma.