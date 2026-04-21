Gesundheit

Endometriose: Wo Frauen Hilfe finden

Die Endometriose-Vereinigung Deutschland listet zertifizierte Zentren in Hessen auf.

Betroffene Frauen leiden oft unter besonders starken Regelschmerzen. (Symbolbild) Foto: Annette Riedl/dpa
Betroffene Frauen leiden oft unter besonders starken Regelschmerzen. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Frauen, die abklären möchten, ob sie möglicherweise von Endometriose betroffen sind, können sich an zertifizierte Zentren wenden. Endometriose ist eine Erkrankung, bei der gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter wächst. Typische Symptome sind starke Regelschmerzen. 

Die Endometriose-Vereinigung Deutschland listet auf ihrer Homepage elf spezialisierte Zentren in Hessen auf, die man auch auf einer Karte suchen kann: drei in Frankfurt, zwei in Offenbach, je eines in Gießen, Hanau und Schlangenbad im Taunus. Dazu kommen zwei Zentren in Mainz und eines in Aschaffenburg.

Zertifiziert bedeutet, dass diese Einrichtungen regelmäßig überprüft werden, über besonders viel Erfahrung verfügen und interdisziplinär arbeiten.

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