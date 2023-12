Energieverbrauch in der Industrie sinkt 2022 um 5,3 Prozent

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Energieverbrauch in der hessischen Industrie ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Prozent gesunken. Wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, benötigte das verarbeitende Gewerbe insgesamt rund 119 Petajoule Energie. Die Einsparquote lag den Angaben zufolge unter dem bundesweiten Wert von minus 9,1 Prozent.