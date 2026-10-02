Engelbergtunnel dicht: Nächtliche Vollsperrung ab 2. Oktober

Leonberg (dpa/lsw) - Autofahrer müssen sich wegen Bauarbeiten am Engelbergtunnel Anfang Oktober erneut auf Sperrungen und Umleitungen einstellen. Im Rahmen der laufenden Sanierung wird der verkehrsreiche Autobahntunnel im Zeitraum vom 2. auf den 3. Oktober sowie vom 3. auf den 4. Oktober, jeweils von 22.00 bis 10.00 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mitteilte.

Autos, die von der A81 aus Richtung Würzburg kommen, werden ab der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach über Ditzingen und Leonberg geführt. Ab dem 4. Oktober sind alle drei Fahrstreifen in der Oströhre - zumindest tagsüber - wieder frei. Nachts komme es bedarfsweise zu weiteren Sperrungen, hieß es. In der Weströhre bleiben die Fahrstreifen auch nachts frei. In beiden Röhren gelte jedoch zunächst eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 Kilometern pro Stunde.

Weitere Sperrungen an Anschlussstelle Leonberg-Ost

Auch an der Anschlussstelle Leonberg-Ost und auf der Nebenfahrbahn der A8 in Richtung Karlsruhe wird die Fahrbahn erneuert. Die Arbeiten dauern vom 1. Oktober, 20.00 Uhr, bis zum 7. Oktober, 5.00 Uhr. Im gesamten Zeitraum gibt es daher eine Vollsperrung des Bereichs. Außerdem wird die Überleitung von der A8 (aus Karlsruhe) auf die A81 (Richtung Würzburg) jede Nacht von 21.00 bis 5.00 Uhr gesperrt, wie es hieß.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Autofahrer aus Karlsruhe, die die A8 verlassen wollen, müssen bei Leonberg-West abfahren und die Südrandstraße nutzen. Der Verkehr aus Karlsruhe wird in den nächtlichen Sperrungen auf die A81 (Richtung Würzburg) ab der Anschlussstelle Leonberg-West über Leonberg und Ditzingen umgeleitet.

Endspurt bei Sanierungen

Die Bauarbeiten zur Erneuerung des Engelbergtunnels dauern bereits seit knapp sieben Jahren an. Anfang März dieses Jahres ist zudem ein Lkw-Anhänger im Tunnel in Brand geraten und verursachte weitere Schäden an den Tunnelwänden und der Betriebstechnik.