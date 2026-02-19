Nächtliche Sperrungen am Offenbacher Kreuz

Offenbach (dpa/lhe) - Wegen Bauarbeiten werden kommende Woche nachts Teile des Offenbacher Kreuzes gesperrt. Betroffen seien jeweils die Verbindungen zwischen den Autobahnen 3 und 661, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.

So wird ab Dienstagabend, 20.00 Uhr, bis zum nächsten Morgen gegen 5.00 Uhr die Verbindung von der A661 aus Richtung Oberursel auf die A3 Richtung Würzburg gesperrt. Zur gleichen Zeit einen Tag später ist die Verbindung von der A3 aus Köln auf die A661 Richtung Oberursel betroffen. In der Nacht auf Freitag können die Verbindungen von der A3 aus Würzburg kommend auf die A661 in Richtung Egelsbach sowie von der A661 aus Richtung Egelsbach zur A3 Richtung Köln nicht befahren werden.