Bauarbeiten Autobahn

Nächtliche Sperrungen am Offenbacher Kreuz

In drei Nächten werden am Offenbacher Kreuz Fahrbahnen instand gesetzt. Was dies für die Autofahrer bedeutet.

Am Autobahnkreuz werden Fahrbahnen instandgesetzt. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Am Autobahnkreuz werden Fahrbahnen instandgesetzt. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Wegen Bauarbeiten werden kommende Woche nachts Teile des Offenbacher Kreuzes gesperrt. Betroffen seien jeweils die Verbindungen zwischen den Autobahnen 3 und 661, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

So wird ab Dienstagabend, 20.00 Uhr, bis zum nächsten Morgen gegen 5.00 Uhr die Verbindung von der A661 aus Richtung Oberursel auf die A3 Richtung Würzburg gesperrt. Zur gleichen Zeit einen Tag später ist die Verbindung von der A3 aus Köln auf die A661 Richtung Oberursel betroffen. In der Nacht auf Freitag können die Verbindungen von der A3 aus Würzburg kommend auf die A661 in Richtung Egelsbach sowie von der A661 aus Richtung Egelsbach zur A3 Richtung Köln nicht befahren werden. 

Die Umleitungen sind ausgeschildert. Bei den Bauarbeiten werden die Fahrbahnen instand gesetzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
A5: Nächtliche Sperrungen am Autobahnkreuz Walldorf wegen Leitungsarbeiten
Sperrung A5/A6

A5: Nächtliche Sperrungen am Autobahnkreuz Walldorf wegen Leitungsarbeiten

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest setzt in den kommenden Wochen Entwässerungsleitungen am Walldorfer Kreuz instand. Dafür müssen einzelne Überleitungen von der A5 auf die A6 zeitweise gesperrt werden. Um Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmende möglichst gering zu halten, werden die Arbeiten nachts durchgeführt.

24.11.2025

Wieder Sperrungen der A3 am Offenbacher Kreuz
Autobahnsperrung und Umleitung

Wieder Sperrungen der A3 am Offenbacher Kreuz

Für den Umbau des Offenbacher Autobahnkreuzes müssen immer wieder Straßenabschnitte dicht gemacht werden. Der Verkehr wird umgeleitet, Autofahrer müssen mehr Zeit einplanen.

08.11.2025

Wieder Sperrungen am Offenbacher Kreuz
Autobahnsperrung und Umleitung

Wieder Sperrungen am Offenbacher Kreuz

Für den Umbau des Offenbacher Autobahnkreuzes müssen immer wieder Straßenabschnitte dicht gemacht werden. Am Wochenende ist es erneut so weit – an zwei Stellen.

04.11.2025

Sperrung auf A5 in Richtung Karlsruhe: Umleitung am Kreuz Weinheim
Baustelle am Wochenende

Sperrung auf A5 in Richtung Karlsruhe: Umleitung am Kreuz Weinheim

Die Fahrbahn der A5 muss zwischen Dossenheim und Heidelberg ausgebessert werden. Seit Freitagabend ist die Autobahn in Richtung Karlsruhe gesperrt.

11.10.2025

Nächtliche Bauarbeiten: Darmstädter Kreuz teilweise gesperrt
Sperrung

Nächtliche Bauarbeiten: Darmstädter Kreuz teilweise gesperrt

Die Autobahn 5 in Fahrtrichtung Basel kann jeweils mehrere Stunden lang nicht befahren werden, der Verkehr wird umgeleitet.

07.07.2025