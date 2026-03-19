140.000 Fahrzeuge pro Tag

Engelbergtunnel Richtung Karlsruhe nun einspurig befahrbar

Für die staugeplagten Orte rund um den wochenlang gesperrten Engelbergtunnel gibt es eine erste Entlastung: Der Verkehr auf der A81 läuft vorerst wieder auf einer Spur.

Erstmals seit Anfang März ist die Weströhre des Tunnels wieder auf einer Spur befahrbar.(Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Erstmals seit Anfang März ist die Weströhre des Tunnels wieder auf einer Spur befahrbar.(Archivbild)

Leonberg (dpa/lsw) - Autofahrer rund um ein Nadelöhr im Südwesten können etwas aufatmen: Nach dem Brand im Engelbergtunnel bei Leonberg wird die seit Anfang März gesperrte Weströhre auf der Autobahn 81 am Nachmittag zumindest teilweise wieder freigegeben. Von 14.30 Uhr an wird in Richtung Karlsruhe ein Fahrstreifen geöffnet, wie die Autobahn GmbH mitteilte. In den vergangenen zwei Wochen hatten Arbeiter den Tunnel gereinigt, die beschädigte Decke erneuert und provisorisches Licht eingebaut. 

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Noch anstehende Reparaturen sollen zu verkehrsarmen Zeiten laufen. Dann kann es laut der Gesellschaft wieder zu Sperrungen kommen. Weitere Fahrstreifen werden erst geöffnet, wenn die Sicherheitstechnik vollständig eingebaut ist. Dafür fehlen noch nötige Ersatzteile. Wie lange die Arbeiten insgesamt dauern, ist offen. Die Autobahn GmbH rechnet aber mit mehreren Wochen. Zur Höhe des Schadens gibt es weiter keine Angaben.

Das Feuer hatte die Betriebstechnik in der Weströhre auf mehreren Hundert Meter zerstört.(Archivbild) Foto: -/Autobahn GmbH/dpa
Das Feuer hatte die Betriebstechnik in der Weströhre auf mehreren Hundert Meter zerstört.(Archivbild)

Was war passiert?

Anfang März war ein mit Kühlschränken beladener Lastwagenanhänger in dem vielbefahrenen Tunnel ausgebrannt. Das Feuer hatte die Betriebstechnik in der Weströhre auf mehrere Hundert Meter zerstört. Der ADAC Württemberg verzeichnete danach kilometerlange Rückstaus auf der A81 zwischen Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen. Die Umleitungsstrecke über Ditzingen und Leonberg wurde ebenfalls stark belastet. 

Der Engelbergtunnel ist einer der wichtigsten Autobahntunnel in Baden-Württemberg mit bis zu 140.000 Fahrzeugen pro Tag. Aufgrund der hohen Verkehrsmengen wirken sich hier Störungen deutlich stärker aus als an anderen Autobahnabschnitten.

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