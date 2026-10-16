Engelbergtunnel wegen Sanierungsarbeiten erneut gesperrt

Leonberg (dpa/lsw) - Autofahrer müssen sich am Engelbergtunnel auf der Autobahn 81 bei Leonberg am Wochenende erneut auf nächtliche Sperrungen einstellen. Wegen weiterer Sanierungsarbeiten nach einem Brand Anfang März wird die Weströhre in Fahrtrichtung Karlsruhe/München in zwei Nächten voll gesperrt, wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mitteilte.

Die erste Sperrung beginnt laut Mitteilung am Freitag gegen 21.30 Uhr und dauert bis Samstag gegen 5.30 Uhr. In der folgenden Nacht wird die Weströhre von Samstag gegen 21.30 Uhr bis Sonntag (18. Oktober) gegen 5.30 Uhr gesperrt. Auch vor und nach diesen Zeiträumen kann es beim Auf- und Abbau der Verkehrssicherung zu Einschränkungen kommen, heißt es von der Autobahn GmbH.

Die Umleitung führt über die Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach. Um die Auswirkungen auf den Verkehr möglichst gering zu halten, finden die Arbeiten in den verkehrsarmen Nachtstunden statt.

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Sanierung nach Brand im März