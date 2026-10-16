Feuer hinterlässt Schäden

Engelbergtunnel wegen Sanierungsarbeiten erneut gesperrt

Am Engelbergtunnel auf der A81 steht Autofahrern erneut eine nächtliche Vollsperrung bevor. Warum die Weströhre gleich in zwei Nächten geschlossen wird.

Wegen erneuten Sanierungsarbeiten wird die Weströhre des Engelbergtunnels auf der A81 an zwei Nächten voll gesperrt. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Wegen erneuten Sanierungsarbeiten wird die Weströhre des Engelbergtunnels auf der A81 an zwei Nächten voll gesperrt. (Archivbild)

Leonberg (dpa/lsw) - Autofahrer müssen sich am Engelbergtunnel auf der Autobahn 81 bei Leonberg am Wochenende erneut auf nächtliche Sperrungen einstellen. Wegen weiterer Sanierungsarbeiten nach einem Brand Anfang März wird die Weströhre in Fahrtrichtung Karlsruhe/München in zwei Nächten voll gesperrt, wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mitteilte.

Die erste Sperrung beginnt laut Mitteilung am Freitag gegen 21.30 Uhr und dauert bis Samstag gegen 5.30 Uhr. In der folgenden Nacht wird die Weströhre von Samstag gegen 21.30 Uhr bis Sonntag (18. Oktober) gegen 5.30 Uhr gesperrt. Auch vor und nach diesen Zeiträumen kann es beim Auf- und Abbau der Verkehrssicherung zu Einschränkungen kommen, heißt es von der Autobahn GmbH.

Die Umleitung führt über die Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach. Um die Auswirkungen auf den Verkehr möglichst gering zu halten, finden die Arbeiten in den verkehrsarmen Nachtstunden statt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Sanierung nach Brand im März

Sanierungsarbeiten am Engelbergtunnel laufen bereits seit knapp sieben Jahren. Zuletzt war der Tunnel Anfang Oktober gesperrt. Anfang März war ein Lkw-Anhänger in dem Tunnel in Brand geraten und hatte zusätzliche Schäden an den Tunnelwänden und der Betriebstechnik verursacht. Die Sanierung des Tunnels kostet rund 130 Millionen Euro. Zuletzt hatte die Autobahn GmbH mitgeteilt, dass die Arbeiten im Tunnel weitgehend abgeschlossen seien und abschließende Tests der neuen Betriebstechnik folgen sollten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Engelbergtunnel dicht: Nächtliche Vollsperrung ab 2. Oktober
Bauarbeiten am Autobahndreieck

Engelbergtunnel dicht: Nächtliche Vollsperrung ab 2. Oktober

Rund um Leonberg müssen Pendler in den kommenden Tagen Geduld haben. Der Engelbergtunnel wird voll gesperrt. Welche Umleitungen gelten.

02.10.2026

Geduld am Engelbergtunnel - aber Weströhre bald offen
Engelbergtunnel

Geduld am Engelbergtunnel - aber Weströhre bald offen

Fahrbahn kaputt, Technik zerstört, Staus ohne Ende: Jetzt gibt’s Hoffnung für Pendler am Engelbergtunnel. Welche Lösungen schon bald für Entlastung sorgen sollen.

12.03.2026

Engelbergtunnel auf A81 zeitweise gesperrt
Wartungsarbeiten

Engelbergtunnel auf A81 zeitweise gesperrt

Einschränkungen für Pendler und Reisende: Der Tunnel auf der A81 im Kreis Böblingen wird ab Samstagnacht für einige Stunden gesperrt. Wie wird der Verkehr umgeleitet?

20.09.2025

Engelbergtunnel auf A81 am Wochenende zeitweise gesperrt
Wartungsarbeiten

Engelbergtunnel auf A81 am Wochenende zeitweise gesperrt

Einschränkungen für Pendler und Reisende: Der Tunnel der A81 im Kreis Böblingen wird ab Samstagnacht für einige Stunden gesperrt. Wie wird der Verkehr umgeleitet?

19.09.2025

Engelbergtunnel auf A81 am Wochenende zeitweise gesperrt
Wartungsarbeiten

Engelbergtunnel auf A81 am Wochenende zeitweise gesperrt

Einschränkungen für Pendler und Reisende: Der Tunnel der A81 im Kreis Böblingen wird ab Samstagnacht für einige Stunden gesperrt. Wie wird der Verkehr umgeleitet?

16.09.2025