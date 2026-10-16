Engelbergtunnel wegen Sanierungsarbeiten erneut gesperrt
Am Engelbergtunnel auf der A81 steht Autofahrern erneut eine nächtliche Vollsperrung bevor. Warum die Weströhre gleich in zwei Nächten geschlossen wird.
Leonberg (dpa/lsw) - Autofahrer müssen sich am Engelbergtunnel auf der Autobahn 81 bei Leonberg am Wochenende erneut auf nächtliche Sperrungen einstellen. Wegen weiterer Sanierungsarbeiten nach einem Brand Anfang März wird die Weströhre in Fahrtrichtung Karlsruhe/München in zwei Nächten voll gesperrt, wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mitteilte.
Die erste Sperrung beginnt laut Mitteilung am Freitag gegen 21.30 Uhr und dauert bis Samstag gegen 5.30 Uhr. In der folgenden Nacht wird die Weströhre von Samstag gegen 21.30 Uhr bis Sonntag (18. Oktober) gegen 5.30 Uhr gesperrt. Auch vor und nach diesen Zeiträumen kann es beim Auf- und Abbau der Verkehrssicherung zu Einschränkungen kommen, heißt es von der Autobahn GmbH.
Die Umleitung führt über die Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach. Um die Auswirkungen auf den Verkehr möglichst gering zu halten, finden die Arbeiten in den verkehrsarmen Nachtstunden statt.
Sanierung nach Brand im März
Sanierungsarbeiten am Engelbergtunnel laufen bereits seit knapp sieben Jahren. Zuletzt war der Tunnel Anfang Oktober gesperrt. Anfang März war ein Lkw-Anhänger in dem Tunnel in Brand geraten und hatte zusätzliche Schäden an den Tunnelwänden und der Betriebstechnik verursacht. Die Sanierung des Tunnels kostet rund 130 Millionen Euro. Zuletzt hatte die Autobahn GmbH mitgeteilt, dass die Arbeiten im Tunnel weitgehend abgeschlossen seien und abschließende Tests der neuen Betriebstechnik folgen sollten.