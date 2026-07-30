Fünf Häuser beschädigt

Enormer Schaden nach Brand am Marktplatz von Lauterbach

Der Brand bricht in einem Lokal aus und breitet sich schnell aus. Drei Häuser stehen in Flammen, zwei weitere werden beschädigt. Der Schaden ist immens.

Gegen 17.20 Uhr gingen entsprechende Notrufe bei Feuerwehr und Polizei ein. Foto: --/Fuldamedia/dpa
Gegen 17.20 Uhr gingen entsprechende Notrufe bei Feuerwehr und Polizei ein.

Lauterbach (dpa) - Bei einem Brand in der Altstadt von Lauterbach in Hessen mit mehreren beschädigten Fachwerkhäusern ist nach ersten Schätzungen der Feuerwehr ein Schaden von mindestens fünf Millionen Euro entstanden. Fünf Menschen seien durch Rauchgase verletzt worden: zwei Einsatzkräfte und drei Anwohner, teilte die Polizei mit. Das Feuer sei am Mittwoch in einem Restaurant am Marktplatz ausgebrochen und habe sich sehr schnell ausgebreitet.

Fünf Häuser unbewohnbar

Drei Häuser seien wohl vom Brand selbst betroffen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen. Durch die Hitze und auch die Löscharbeiten seien aber insgesamt fünf Häuser so stark beschädigt worden, dass sie jetzt unbewohnbar seien. Das Feuer ist laut einem Sprecher zwar bereits seit dem späten Mittwochabend unter Kontrolle. «Aber Wind und Hitze machen Glutnester weiter gefährlich.» 

Zudem seien die betroffenen Gebäude teilweise einsturzgefährdet. Der Einsatz werde daher voraussichtlich noch bis in den Tag hinein dauern, hieß es. Für Anwohner wurde demnach eine Jugendherberge als Notunterkunft bereitgestellt. 

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Bewohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Insgesamt seien etwa 250 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Die Warnung gilt auch weiterhin. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich weiträumig umfahren.

Die Kreisstadt Lauterbach im Vogelbergkreis hat 14.000 Einwohner und liegt an der Deutschen Fachwerkstraße. Die alten Fachwerkhäuser, vorwiegend aus dem 17. und 18. Jahrhundert, lehnen sich in langer Reihe an die alte Stadtmauer aus dem Jahr 1266 an.

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