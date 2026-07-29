Gebäude brennt - Feuerwehr will Übergreifen verhindern
Ein Brand bricht in einem Lokal aus und breitet sich aus. Einsatzkräfte wollen benachbarte Häuser vor den Flammen schützen.
Lauterbach (dpa/lhe) - Die Feuerwehr in Hessen hat am Abend einen Gebäudebrand mit starker Rauchentwicklung in Lauterbach (Vogelsbergkreis) bekämpft. Der Brand am Marktplatz sei aus zunächst unbekannter Ursache in einem Restaurant ausgebrochen, teilte die Polizei mit. «Die Flammen breiteten sich sehr schnell aus und drohen gegenwärtig, auf andere Gebäude überzugreifen.»
Derzeit gebe es keine Hinweise auf Verletzte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung würden Anwohner gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich weiträumig umfahren. «Es kommt bereits zu erheblichen Behinderungen.»