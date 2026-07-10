Ostalbkreis

Scheune brennt komplett nieder - Sechsstelliger Schaden

In einer Scheune bricht ein Feuer aus. Unter anderem ein Traktor, weiteres landwirtschaftliche Maschinen und ein altes Auto sind dort untergestellt. Wie der Brand bemerkt wurde.

Feuerwehrleute verhindern ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Feuerwehrleute verhindern ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude. (Symbolbild)

Essingen (dpa/lsw) - Beim Brand einer Scheune in Essingen (Ostalbkreis) ist ein hoher Schaden entstanden. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude brannte demnach komplett aus. 

Die Ermittler schätzen den Schaden auf etwa 250.000 Euro. In der Scheune soll neben Brennholz auch ein Traktor, landwirtschaftliches Gerät sowie ein altes Auto gestanden haben. Der Besitzer war in den frühen Morgenstunden den Angaben zufolge auf die Brandgeräusche aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr gerufen. 

Feuerwehrleute löschten den Brand und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude, wie es weiter hieß. Bei den Arbeiten erlitt ein Feuerwehrmann laut Polizei Kreislaufprobleme. Insgesamt waren mehr als 50 Feuerwehrleute im Einsatz.

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