Entgleister Zug in Hanau sorgt für Ausfälle und Verspätungen

Hanau (dpa/lhe) - Ein entgleister Zug im Hanauer Hauptbahnhof hat am Morgen für zahlreiche Verspätungen und Ausfälle im Rhein-Main-Gebiet gesorgt. «Es ist richtig, dass heute in den frühen Morgenstunden bei einer Rangierfahrt in Hanau ein leerer Zug teilweise aus den Schienen geraten ist», erklärte eine Bahnsprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Infolgedessen hätten Züge auf der Strecke zwischen Frankfurt und Hanau nicht vollumfänglich fahren können und wurden umgeleitet.