Entlaufene Pferde kollidieren mit Auto - ein Tier tot
Am frühen Morgen tauchen auf einer Bundesstraße plötzlich drei freilaufende Pferde auf. Ein Autofahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Für ein Tier kommt jede Hilfe zu spät.
Hatzfeld/Eder (dpa/lhe) - Im Landkreis Waldeck-Frankenberg ist ein entlaufenes Pferd bei einem Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verletzt worden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen mitteilte, kollidierte der Autofahrer am frühen Morgen auf der Bundesstraße 253 in Hatzfeld mit insgesamt drei Pferden.
Der Mann überstand den Unfall demnach unbeschadet, ebenso wie eines der Pferde. Ein zweites verstarb noch an der Unfallstelle, das dritte Pferd wurde mit Verletzungen in eine Tierklinik gebracht. Woher die Tiere stammten, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen.