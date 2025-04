Entscheidung über Corona-Klage von Handelsketten erwartet

Stuttgart (dpa) - Wurden die Handelsketten Woolworth und Tedi während der Corona-Pandemie bei Ladenschließungen ungerecht behandelt? Darüber streiten sich die Muttergesellschaft der Unternehmen und das Land Baden-Württemberg. Insgesamt fordert die B.H. Holding GmbH Schadenersatz in Höhe von mehr als 32 Millionen Euro. Am Dienstag (11.00 Uhr) wird in dem Verfahren am Stuttgarter Landgericht eine Entscheidung erwartet.