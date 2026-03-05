Notfälle

Entwarnung nach Bombendrohung am Mainzer Hauptbahnhof

Nach einer Bombendrohung wird der Mainzer Hauptbahnhof geräumt. Rasch kann die Polizei Entwarnung geben, der Zugverkehr läuft wieder – dennoch kann es noch zu Verspätungen kommen.

Eine Bombendrohung hat am Mainzer Hauptbahnhof für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Eine Bombendrohung hat am Mainzer Hauptbahnhof für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. (Symbolbild)

Mainz (dpa) - Nach einem Großeinsatz am Mainzer Hauptbahnhof wegen einer Bombendrohung hat die Polizei Entwarnung gegeben. Die Drohung sei am Nachmittag beim Polizeipräsidium Mainz eingegangen und habe zu erheblichen Beeinträchtigungen im Reise- und Berufsverkehr geführt, teilten die Beamten mit. Menschen wurden nicht verletzt. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Wegen der unklaren Gefährdungslage hatte die Polizei in Abstimmung mit der Bundespolizei das Bahnhofsgebäude geräumt und umliegende Straßen abgesperrt. Auch Spezialkräfte sowie Spürhunde wurden alarmiert.

Ermittlungen ergaben den Angaben zufolge, dass es sich nicht um eine ernsthafte Drohung handelte und keine reale Gefahr für Reisende oder Anwohner bestand. Die Absperrungen seien daraufhin wieder aufgehoben und das Bahnhofsgebäude sowie der Zugverkehr wieder freigegeben worden. Zunächst könne es aber noch zu Verzögerungen im Betriebsablauf kommen. Die Deutsche Bahn informierte auf ihrer Homepage über Folgeverspätungen und Teilausfälle bei mehreren S-Bahn-Linien sowie Regionalexpress-Zügen im Rhein-Main-Gebiet aufgrund des Polizeieinsatzes.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Drohung an Bahnhöfen: Entwarnung in Augsburg und Bremen
Bahnverkehr

Drohung an Bahnhöfen: Entwarnung in Augsburg und Bremen

In Augsburg und Bremen steht der Zugverkehr wegen Drohungen zwischenzeitlich still. Die Polizei gibt Entwarnung. Am Nachmittag werden beide Bahnhöfe wieder freigegeben.

04.03.2026

Zugverkehr am Hamburger Hauptbahnhof läuft wieder
Nach Störung

Zugverkehr am Hamburger Hauptbahnhof läuft wieder

Nach dem Kabelschaden am Hauptbahnhof der Hansestadt rollen die Züge wieder. Dennoch kann es weiter zum Ausfall mancher Fahrten kommen.

16.10.2025

ICE in Gifhorn nach Messer-Drohung geräumt
Polizeieinsatz

ICE in Gifhorn nach Messer-Drohung geräumt

In einem ICE von Köln nach Berlin soll ein Mann mit einem Messer gedroht haben. Der Zug wird gestoppt und geräumt. Der 44-Jährige fiel der Polizei bereits zuvor auf.

11.03.2025

Rathaus in Weingarten nach Bombendrohung wieder frei
Notfälle

Rathaus in Weingarten nach Bombendrohung wieder frei

Das Rathaus im oberschwäbischen Weingarten ist wegen einer Bombendrohung geräumt worden. Nun gab die Polizei Entwarnung.

06.02.2025

Notfälle

Entwarnung: Stuttgarter Hauptbahnhof wieder geöffnet

Der Bahnhof ist wieder freigegeben. Die Polizei hat ihren Einsatz beendet und Ermittlungen aufgenommen.

29.10.2023