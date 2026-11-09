Epstein-Kontakt: Ex-Diplomat von Preisträgerliste gestrichen
Der norwegische Diplomat Rød-Larsen wurde 1994 mit dem Bürgerpreis «Glas der Vernunft» geehrt. Wegen Verbindungen zum Sexualstraftäter Epstein wird ihm die Auszeichnung nun symbolisch aberkannt.
Kassel (dpa/lhe) - Mehr als 30 Jahre nach der Verleihung des Kasseler Bürgerpreises «Glas der Vernunft» an Terje Rød-Larsen wurde der ehemalige norwegische Diplomat von der Preisträgerliste gestrichen. Der Vorstand der Gesellschaft der Freunde und Förderer des Preises habe angesichts bekannt gewordener Verbindungen zum US-amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein beschlossen, Rød-Larsen nicht länger als Träger des Bürgerpreises zu führen, heißt es auf der Internetseite der Gesellschaft. Zuvor hatten mehrere Medien über den Schritt berichtet.
Der Vorsitzende des Vorstandes der Gesellschaft, Wilfried Sommer, sagte auf Anfrage, Rød-Larsen habe trotz Aufforderung den Preis bislang nicht zurückgegeben. Die Auszeichnung sei ihm nun symbolisch aberkannt worden.
Mitglieder des Vermittlungsteams bei Oslo-Friedensgesprächen
Rød-Larsen, früherer Chef des Instituts für angewandte Sozialwissenschaften in Oslo, war 1994 zusammen mit dem ehemaligen und zum Zeitpunkt der Verleihung bereits verstorbenen früheren norwegischen Außenminister Johan Jørgen Holst geehrt worden. Die beiden waren führende Mitglieder des norwegischen Vermittlungsteams bei den Friedensgesprächen zwischen Israelis und Palästinensern, die zum Oslo-Abkommen führten.
Der US-amerikanische Finanzier Jeffrey Epstein war ein verurteilter Sexualstraftäter, der über Jahre systematisch Minderjährige missbraucht hatte; er beging 2019 nach offiziellen Angaben in seiner Gefängniszelle Suizid.
Snowden und Gauck zählen zu Preisträgern
«Das Glas der Vernunft» wurde 1990 von Kasseler Bürgern gestiftet. Geehrt werden Menschen, die sich um Aufklärung, Vernunft und Toleranz verdient gemacht haben. Zu den früheren Preisträgern gehören unter anderem der Whistleblower Edward Snowden und Ex-Bundespräsident Joachim Gauck. 1994 war der Preis mit 20.000 DM dotiert gewesen – umgerechnet rund 10.200 Euro.