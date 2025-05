Er war «Mr. Lufthansa» - Ex-Vorstandschef Jürgen Weber tot

Frankfurt/Main (dpa) - Selten hat ein Spitzname wie «Mr. Lufthansa» so gut gepasst wie auf Jürgen Weber. Ähnlich wie sein Nach-Nach-Nachfolger Carsten Spohr stand der studierte Luftfahrtechniker mit seiner ganzen Person für ein Unternehmen, das damals noch deutlich mehr Glamour versprühte als in späteren Tagen. Weber ist am Montag im Alter von 83 Jahren gestorben, wie die Deutsche Lufthansa AG mitgeteilt hat.