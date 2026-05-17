Ergebnis schmerzt, Stolz überwiegt: «Hoffe international»

Mönchengladbach (dpa) - Um die Gefühlslage bei der TSG Hoffenheim zu erkennen, reichte nicht der Blick auf die Party-Shirts. «Nicht schlecht für einen Dorfverein - Zum 5. Mal Hoffe international» ist darauf zu lesen. Mit ihren Fans feierten die Kraichgauer den vor der Saison unerwarteten Einzug in die Europa League. Zumindest unmittelbar nach dem 0:4 bei Borussia Mönchengladbach war den Kraichgauern jedoch auch anzumerken, dass sie eine große Chance vertan hatten.

Mit einem Sieg gegen die schlagbare Borussia hätte sich das Team von Trainer Christian Ilzer für die Champions League qualifiziert. «Das heutige Ergebnis schmerzt uns alle», stellte der 48-Jährige fest. Mit Blick auf die gesamte Saison dürfe man sich trotzdem freuen.

Baumann und die Nationalteam-Diskussion

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Das sah auch Grischa Prömel so. «Über allem steht einfach eine grandiose Saison», sagte der Mittelfeldmann. «Jeder Spieler im Kader kann stolz auf sich sein.» Der 31-Jährige kündigte an: «Ein paar Patienten fliegen morgen nach Mallorca.» Er selbst sei auch dabei.

Überhaupt nicht in Partylaune schien dagegen Oliver Baumann. Das Dauerthema um die Nummer eins im Nationalteam dürfte ihn seit Wochen belasten oder zumindest beschäftigen und erreichte am 34. Spieltag einen neuen Höhepunkt.

Sky Sport berichtete, dass Bayern-Keeper Manuel Neuer in den WM-Kader des DFB-Teams zurückkehren werde, sofern in den kommenden Tagen nichts Außergewöhnliches passiere. Baumann, der zuletzt die klare Nummer eins war, wäre dann plötzlich nur noch Ersatz.

Er gehe davon aus, Stammkeeper zu sein, sagte Baumann in der ARD. «Ich gehe da auch sehr selbstbewusst dahin.» Wirklich glücklich und überzeugt wirkte er dabei nicht. Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtete im ZDF-«Sportstudio» auf klare Aussagen zu dem Thema.

Ilzer über Baumann: «Super Job gemacht»

Foto: Fabian Strauch/dpa Christian Ilzer ist mit der Saison der TSG insgesamt sehr zufrieden.

Ilzer wollte sich nicht einmischen. «Das sind alles Spekulationen, die ihr da macht», sagte der Österreicher. «Ich wünsche der deutschen Nationalmannschaft, Julian, alles Gute für das Turnier.» Es sei die Aufgabe des Bundestrainers, die Mannschaft auszuwählen und aufzustellen. In der Nationalmannschaft und im Verein habe Baumann «einen super Job gemacht».

Lieber als auf die Torwart-Debatte wollte Ilzer natürlich auf die Zukunft der TSG schauen. Er hat aus einem Fast-Absteiger eine Europacup-Mannschaft geformt. «Wir sind als Team zusammengewachsen. Wir haben nicht nur 61 Punkte geholt, wir haben uns als Gruppe gefunden», sagte er.