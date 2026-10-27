Obduktion geplant

Erhängter Kater in Wolfach gefunden – Polizei ermittelt

Ein erhängter Kater, eine Anzeige und viele offene Fragen: Die Polizei sucht daher nach Zeugen.

Ein schwarzer Kater wurde erhängt aufgefunden. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa/dpa-tmn
Ein schwarzer Kater wurde erhängt aufgefunden. (Archivbild)

Wolfach (dpa) - In Wolfach im Ortenaukreis ist ein erhängter Kater gefunden worden. Wie genau das Tier zu Tode kam, sei unklar, berichtete die Polizei. Demnach hatte die Besitzerin den schwarzen Kater seit vergangenem Freitag vermisst und vergeblich gesucht.

Einen Tag später habe sie die Nachricht bekommen, dass er erhängt aufgefunden worden sei. Sie erstattete Anzeige - die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht nach Zeugen. Eine Obduktion beim Tierhygienischen Institut soll die Todesursache klären.

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