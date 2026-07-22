Mann stirbt in Bopfinger Innenstadt - Zeugen gesucht
Ein Mann stirbt nach mehreren Stürzen in Bopfingen. Die Polizei setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Bopfingen (dpa/lsw) - Nachdem ein Mann in der Bopfinger Innenstadt (Ostalbkreis) gestorben ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Mehrere Menschen sollen unmittelbaren Kontakt zu dem 49-Jährigen gehabt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen. Der Mann habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden.
Er sei mehrfach gestürzt und habe sich so schwere Kopfverletzungen zugezogen. Trotz Versorgung durch Rettungsdienst und Notarzt starb der Mann den Angaben zufolge. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären.