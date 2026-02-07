Kriminalität

Obdachloser nach Angriff gestorben - Polizei sucht Zeugen

Nach einer brutalen Attacke in Hanau liegt ein Obdachloser wochenlang im Koma und stirbt. Vom Täter fehlt nach Monaten weiter jede Spur. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise.

Die Polizei sucht weiter nach dem Täter, der einen schlafenden Obdachlosen mit Schlägen und Tritten tödlich verletzt haben soll. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei sucht weiter nach dem Täter, der einen schlafenden Obdachlosen mit Schlägen und Tritten tödlich verletzt haben soll. (Symbolbild)

Hanau (dpa/lhe) - Nach einem gewaltsamen Angriff in Hanau im vergangenen Mai ist ein 58-jähriger Obdachloser gestorben - auf der Suche nach dem Täter bitten die Ermittler Zeugen um Hinweise. Nach mehreren Wochen im Koma sei der Obdachlose bereits Mitte August gestorben, teilten die Staatsanwaltschaft Hanau und die Polizei mit. Sie gehen davon aus, dass die schweren Verletzungen, die der bisher unbekannte Täter ihm zugefügt hatte, zu seinem Tod führten und ermitteln wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Wohin flüchtete der Täter? Ermittler rätseln

Auch nach akribischen Ermittlungen würden weiter Hinweise auf den Täter gesucht. Zeugenaussagen und die Auswertung von Videoaufzeichnungen hätten bereits einige Erkenntnisse erbracht. Der Mann soll athletisch-muskulös und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Seine Spur habe sich in der Hanauer Innenstadt an der Straßenkreuzung Nürnberger Straße und Gärtnerstraße verloren. Wohin er danach flüchtete, sei derzeit unklar. 

Die Hanauer Kriminalpolizei prüfe zudem weitere Hinweise. Vor allem würden mindestens drei Personen gesucht, die zum Tatzeitpunkt vor Ort unterwegs waren und wichtige Zeugen sein könnten - darunter sei eine Person auf einem E-Scooter sowie zwei weitere Männer, hieß es. Auch weitere mögliche Zeugen wurden aufgerufen, sich zu melden.

Unbekannter verletzte Opfer mit Schlägen und Tritten schwer

Der Angriff auf den 58-Jährigen hatte sich am späten Abend des 4. Mai ereignet. Nach früheren Polizeiangaben hatten Zeugen beobachtet, wie der Unbekannte den schlafenden Obdachlosen mehrfach geschlagen und getreten hatte. Als ein Zeuge lautstark auf sich aufmerksam gemacht habe, sei der Mann geflüchtet. Das 58-jährige Opfer war unter anderem mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Hintergründe der Tat seien nach wie vor unklar, sagte ein Polizeisprecher.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Obdachloser angegriffen und schwer verletzt
Nächtliche Attacke

Obdachloser angegriffen und schwer verletzt

Ein Unbekannter attackiert einen schlafenden Obdachlosen. Er tritt und schlägt auf den wehrlosen Mann ein - bis ein Zeuge eingreift.

05.05.2025

Polizei sucht flüchtigen Angreifer mit Hubschrauber
Körperverletzung

Polizei sucht flüchtigen Angreifer mit Hubschrauber

Mehrere Männer trinken in einer Arbeiterunterkunft viel Alkohol und geraten in Streit. Einer wird mit einem Messer schwer verletzt. Der Täter ist auf der Flucht.

19.01.2025

Verschwundener Obdachloser: Ermittler finden Leichenteil
Verbrechen

Verschwundener Obdachloser: Ermittler finden Leichenteil

Seit Juli sitzt ein 28-Jähriger in Untersuchungshaft, weil er in Kassel einen Mann ohne festen Wohnsitz ermordet haben soll. Von der Leiche des Vermissten fehlte aber jede Spur - bis jetzt.

21.08.2024

Darmstadt

Obdachloser nach Angriff tot: 15-Jähriger in U-Haft

17.11.2023

Hessen

Obdachloser nach Angriff tot - 15-Jähriger in U-Haft

In einer Wartehalle in Darmstadt rauben ein 15-Jähriger und sein 18-jähriger Bruder einen Obdachlosen aus. Der jüngere Täter misshandelt den Mann so schwer, dass er im Krankenhaus seinen Verletzungen erliegt.

17.11.2023