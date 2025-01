Polizei sucht flüchtigen Angreifer mit Hubschrauber

Bruchköbel (dpa/lhe) - Ein 36 Jahre alter Mann ist in der Nacht in einer Wohnung in Bruchköbel mit einem Messer schwer verletzt worden. Er kam mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus. Von dem Täter fehlte zunächst jede Spur, wie die Polizei in Offenbach mitteilte. Sie setzte bei ihrer Suche nach dem flüchtigen Angreifer auch einen Hubschrauber ein, weil der Tatort am Rande mehrerer Felder liegt.