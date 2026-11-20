Stuttgart/Karlsruhe (dpa/lsw) - Budenzauber, Glühwein und unbeschwertes Bratwurstessen - die Weihnachtsmärkte im Südwesten locken Jahr für Jahr zahllose Besucherinnen und Besucher an. Doch seit vielen Jahren schwingt auch immer die Sorge vor möglichen Zwischenfällen bis hin zu gewaltsamen, gezielten Anschlägen und Terrorismus mit. Die Gefährdungslage weltweit macht es für Polizei und Kommunen nicht leichter.

Ist die Sicherheitslage in diesem Jahr besonders kritisch?

Was die abstrakte Gefährdungslage für Großveranstaltungen betrifft - ja, sagt die Polizei Heilbronn. «Diese ist insbesondere mit Blick auf die aktuellen internationalen Entwicklungen sowie mögliche islamistische und hybride Bedrohungen als zumindest erhöht zu bewerten.»

Auch mögliche Gefährdungen durch Drohnen würden bei der polizeilichen Lagebewertung und Einsatzplanung mittlerweile berücksichtigt, heißt es bei der Polizei Offenburg. Drohnen könnten entdeckt und abgewehrt werden, die entsprechenden Fähigkeiten würden wegen der rasanten technischen Entwicklung weiter ausgebaut. «Bei entsprechendem Bedarf können zusätzliche Kräfte sowie spezialisierte Fähigkeiten des Polizeipräsidiums Einsatz hinzugezogen werden.»

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Innenminister Manuel Hagel (CDU) bezeichnet die Sicherheitslage als «ernst». Die Bedrohungen veränderten sich ständig. Die Polizei bewerte die Lage fortlaufend und passe ihren Einsatz an. «Für jeden Weihnachtsmarkt - von der Landeshauptstadt bis zum kleinen, feinen Adventsmarkt auf dem Dorfplatz - gibt es ein eigenes Sicherheitskonzept», sagte Hagel.

Gibt es konkrete Hinweise auf Gefährdung?

Nach Angaben des Innenministeriums liegen den Sicherheitsbehörden in Baden-Württemberg aktuell keine Erkenntnisse oder Hinweise vor, dass ein Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt kurz bevorsteht. Das berichten auch die Polizeipräsidien in Heilbronn, Reutlingen, Ravensburg, Mannheim und Freiburg.

Grundsätzlich gibt es der Stadt Stuttgart zufolge aber Gefahren wie Fahrzeugangriffe, Messerangriffe, Taschendiebstähle, Feuer, Extremismus oder allgemeine Ordnungsstörungen. Diese unterschieden sich nicht prinzipiell von denen bei anderen Großveranstaltungen im öffentlichen Raum, hieß es. Die Polizei Aalen ist eigenen Angaben zufolge auf die «besondere Gefährdungsrelevanz» dieser Veranstaltungen eingestellt, ebenso wie die anderen Polizeipräsidien im Südwesten.

Wie rüsten sich die Weihnachtsmärkte - und rüsten sie auf?

Das ist unterschiedlich. Die jeweiligen Kommunen überprüfen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Polizeipräsidien ständig die bestehenden Sicherheitskonzepte, heißt es übereinstimmend. Private Sicherheitsdienste sind vielerorts Standard, ebenso wie mobile Sperren und Poller gegen mögliche Attacken mit Fahrzeugen.

Für den Christkindlesmarkt in Karlsruhe wurden nach Worten einer Stadtsprecherin unter anderem 13 zusätzliche Poller angeschafft. «Die verschiedenen Veranstaltungsplätze werden so gestaltet und abgesichert, dass das Risiko eines möglichen Vorfalls auf ein Minimum reduziert wird.» Die Zufahrten würden zudem mit mobilen Sperren abgesichert. Die Nachtwache übernimmt ein privater Sicherheitsdienst; auch in Ulm ist nachts Sicherheitspersonal präsent. In Aalen ist dem Veranstalter zufolge rund um die Uhr Security Personal im Einsatz.

In Reutlingen werden die bereits bestehenden sogenannten mobilen Fahrzeugsicherungsbarrieren in den Zufahrtsbereichen durch eine doppelte Reihe von Betonblöcken ergänzt, um das Sicherheitsniveau für alle Besucherinnen und Besucher zu erhöhen, wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte.

Beim Weihnachtsmarkt in Freiburg werden einer Stadtsprecherin zufolge die Zufahrten wie im Vorjahr mit überwiegend mobilen Sperrelementen an zentralen Punkten gesichert. In diesem Jahr wurden weitere Sperrelemente angeschafft. Eine lückenlose Absicherung des teilweise dezentral organisierten Freiburger Weihnachtsmarktes sei in der weiterhin offenen Innenstadt aber nicht möglich. Heilbronn verfügt neben festen Pollern und mobilen Zufahrtssperren über «sicherheitszertifizierte Pflanzkübel».

Beim sehr beliebten Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht setzen die Veranstalter ebenfalls auf einen privaten Sicherheitsdienst. Auch laufe die Polizei regelmäßig Streife durch die Menschenmengen. An den Zugängen zum Gelände gebe es Personenkontrollen, wie die Veranstaltungsleitung der Hochschwarzwald Touristik GmbH sagte.

Welche Rolle spielen Taschendiebstähle?

Wo viele Leute unterwegs sind, spielen sie eine große Rolle. «Das dichte Gedränge auf Weihnachtsmärkten kann von Dieben gezielt ausgenutzt werden, um unbemerkt an Geldbörsen, Mobiltelefone oder andere Wertgegenstände zu gelangen», sagte ein Sprecher der Polizei Heilbronn. Die Polizei habe diese Kriminalitätsform daher auch in diesem Jahr im Blick und werde im Rahmen ihrer Präsenz auf Weihnachtsmärkten ein besonderes Augenmerk auf entsprechende Straftaten legen.

Um Taschendiebe zu fassen, ist die Polizei auf dem Offenburger Weihnachtsmarkt mit Streifenpolizisten in Zivil wie auch in Uniform präsent. «Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute», erläutert ein Polizeisprecher. «Wir empfehlen Besucherinnen und Besuchern, Wertsachen möglichst körpernah und in verschlossenen Innentaschen aufzubewahren», empfiehlt der Sprecher der Polizei in Heilbronn.

Was kostet dies die Kommunen?

Die Sicherheitsmaßnahmen sind kostspielig. Die Stadt Heilbronn und die Heilbronn Marketing GmbH haben für ihre Poller, die Pflanzkübel sowie mobile Zufahrtssperren rund 2,35 Millionen Euro investiert. Diese werden den Angaben zufolge aber nicht nur auf dem Käthchen-Weihnachtsmarkt, sondern auch auf anderen Veranstaltungen eingesetzt.