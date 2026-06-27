Wettergefahren

Erhöhte Ozon-Konzentration gemessen

Anhaltende Hitze treibt auch die Ozon-Konzentration nach oben. Vorsorglich gibt es Warnungen.

Die Ozon-Werte steigen. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Ozon-Werte steigen. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei den hohen Temperaturen sind in Südhessen erhöhte Ozon-Konzentrationen gemessen worden. Dort lag dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) zufolge der Stundenmittelwert bei 194 Mikrogramm pro Kubikmeter. Bei einem Wert über 180 wird Kindern, Jugendlichen sowie entsprechend empfindlichen Menschen von körperlicher Betätigung im Freien abgeraten. Von sportlichen Ausdauerleistungen solle abgesehen werden. Ozon kann etwa heftige Kopfschmerzen verursachen.

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