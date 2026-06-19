Wettergefahr

Erhöhte Ozon-Konzentration in Südhessen

Temperaturen weit über 30 Grad: Mit der Hitze steigt auch die Gefahr hoher Ozon-Konzentration.

In Südhessen ist eine hohe Ozonbelastung gemessen worden. Foto: Boris Roessler/dpa
In Südhessen ist eine hohe Ozonbelastung gemessen worden.

Riedstadt (dpa/lhe) - Bei der Hitze sind im südhessischen Riedstadt erhöhte Ozon-Konzentrationen gemessen worden. Dort lag dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) zufolge der Stundenmittelwert bei 190 Mikrogramm pro Kubikmeter. Bei einem Wert über 180 wird Kindern, Jugendlichen sowie entsprechend empfindlichen Menschen von körperlicher Betätigung im Freien abgeraten. Von sportlichen Ausdauerleistungen solle abgesehen werden. Ozon kann etwa heftige Kopfschmerzen verursachen. Bei gleichbleibender Witterung sei zu erwarten, dass weitere Messstellen den Schwellenwert überschreiten.

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