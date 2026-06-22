Ozon-Grenzwert erstmals in diesem Jahr überschritten
Hessen schwitzt – und die Ozonwerte steigen mit. Die Behörden warnen vor anhaltend hohen Werten – besonders im Rhein-Main-Gebiet und Südhessen.
Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen steigen nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Ozonwerte. Ende vergangener Woche wurde in diesem Jahr erstmals der Grenzwert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mitteilte. Gemessen wurden am Freitag im südhessischen Riedstadt 190 Mikrogramm pro Kubikmeter. Es sei damit zu rechnen, dass die Ozonwerte anhaltend hoch blieben, erklärte die Behörde. «Weitere Überschreitungen sind nicht auszuschließen. Besonders betroffen hiervon sind das Rhein-Main-Gebiet und Südhessen.»
Ab einem Wert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter wird Kindern, Jugendlichen sowie entsprechend empfindlichen Menschen von körperlicher Betätigung im Freien abgeraten. Ab einem Wert von 240 Mikrogramm wird dies allen Menschen empfohlen.
Das Reizgas Ozon kann etwa heftige Kopfschmerzen verursachen und auch die Atemwege schädigen. Es entsteht in Bodennähe bei intensiver Sonneneinstrahlung durch chemische Prozesse aus anderen Schadstoffen wie Stickoxiden, die hauptsächlich aus dem Verkehr und der Industrie stammen.