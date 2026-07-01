Erleichterung nach der Hitze - Hier wird es etwas kühler

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach den teils kräftigen Gewittern beruhigt sich das Wetter in Baden-Württemberg zur Wochenmitte allmählich. Trocken bleibt es aber noch nicht, bevor der Donnerstag wieder freundlicher ausfällt, heißt es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Am Vormittag fällt südlich der Donau zunächst weiter kräftiger Regen, begleitet von Gewittern. Auch in den übrigen Landesteilen sind laut DWD anfangs noch einzelne Schauer und Gewitter möglich, die im Laufe des Vormittags nach Bayern abziehen. Danach lockern die Wolken auf und vielerorts bleibt es trocken. Im weiteren Tagesverlauf können sich laut der Vorhersage vor allem im Bergland und in Oberschwaben erneut Schauer oder Gewitter entwickeln.

Die erwarteten Temperaturen liegen zwischen 20 und 25 Grad, nur im Westen und Norden klettern sie auf bis zu 29 Grad. Damit wird es stellenweise spürbar kühler als an den Vortagen. Dazu wehe ein mäßiger bis frischer Nordwestwind, der in Böen zeitweise kräftig ausfallen könne.

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Donnerstag soll es trocken bleiben

In der Nacht zum Donnerstag lockern die Wolken zunehmend auf, vielerorts wird es gering bewölkt oder klar. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 12 Grad, örtlich bis auf 10 Grad.