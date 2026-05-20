Ermittler: Anstifter zu Mordversuch in Ludwigsburg gefasst

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Mehr als ein Jahr nach Schüssen auf zwei Männer in Ludwigsburg haben Ermittler den mutmaßlichen Anstifter für die Tat festgenommen. Die Behörden gehen dabei von versuchtem Mord aus. Der 29-jährige Tatverdächtige sei Anfang Mai in der Türkei festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit.

In dem Fall ermittelt die Sonderkommission «Frost», die sich unter anderem auch mit Schüssen im Mai 2025 auf einen damals 23-jährigen Sicherheitsmitarbeiter in Tamm (Kreis Ludwigsburg) befasst hat. Seit April läuft in diesem Fall ein Verfahren gegen zwei Männer wegen versuchten Mordes am Landgericht Heilbronn.

Einer der meistgesuchten Personen Europas

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Gegen den nun gefassten Verdächtigen lag laut Mitteilung ein internationaler Haftbefehl vor, den die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragt hatte. Der Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit war demnach im Zusammenhang mit Ermittlungen einer von Europol geführten Taskforce zu «Violence-as-a Service» (frei übersetzt: Gewalt als Dienstleistung) eine der meistgesuchten Personen Europas. Weitere Angaben dazu machten die Behörden zunächst nicht.

Im April 2025 hatten ein oder mehrere Unbekannte mehrere Schüsse auf zwei damals 39 und 40 Jahre alte Männer in Ludwigsburg abgegeben. Verletzt wurde niemand, die Projektile beschädigten aber ein geparktes Fahrzeug. Der oder die Täter flohen.