Soko «Frost»

Ermittler: Anstifter zu Mordversuch in Ludwigsburg gefasst

Im April 2025 schießen Unbekannte auf zwei Männer in Ludwigsburg. Die Schüsse verfehlen ihr Ziel, die Polizei geht von versuchtem Mord aus. Nun gibt es einen Durchbruch bei den Ermittlungen.

Nach Schüssen auf zwei Männer in Ludwigsburg im April 2025 haben die Ermittler den mutmaßlichen Anstifter für die Tat in der Türkei festgenommen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Nach Schüssen auf zwei Männer in Ludwigsburg im April 2025 haben die Ermittler den mutmaßlichen Anstifter für die Tat in der Türkei festgenommen. (Symbolbild)

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Mehr als ein Jahr nach Schüssen auf zwei Männer in Ludwigsburg haben Ermittler den mutmaßlichen Anstifter für die Tat festgenommen. Die Behörden gehen dabei von versuchtem Mord aus. Der 29-jährige Tatverdächtige sei Anfang Mai in der Türkei festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit. 

In dem Fall ermittelt die Sonderkommission «Frost», die sich unter anderem auch mit Schüssen im Mai 2025 auf einen damals 23-jährigen Sicherheitsmitarbeiter in Tamm (Kreis Ludwigsburg) befasst hat. Seit April läuft in diesem Fall ein Verfahren gegen zwei Männer wegen versuchten Mordes am Landgericht Heilbronn.

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Gegen den nun gefassten Verdächtigen lag laut Mitteilung ein internationaler Haftbefehl vor, den die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragt hatte. Der Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit war demnach im Zusammenhang mit Ermittlungen einer von Europol geführten Taskforce zu «Violence-as-a Service» (frei übersetzt: Gewalt als Dienstleistung) eine der meistgesuchten Personen Europas. Weitere Angaben dazu machten die Behörden zunächst nicht. 

Im April 2025 hatten ein oder mehrere Unbekannte mehrere Schüsse auf zwei damals 39 und 40 Jahre alte Männer in Ludwigsburg abgegeben. Verletzt wurde niemand, die Projektile beschädigten aber ein geparktes Fahrzeug. Der oder die Täter flohen. 

Im Zusammenhang mit dieser Tat nahm die Polizei im November bei einer Razzia in den Kreisen Esslingen und Ludwigsburg mehrere junge Männer fest. Sie sollen laut der Mitteilung vom November versucht haben, die zwei Männer in Ludwigsburg zu töten.

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