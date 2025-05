Schüsse in Tamm - Soko «Frost» sucht Täter

Tamm (dpa/lsw) - Nach den Schüssen in Tamm mit einem schwer verletzten jungen Mann sucht die neu gebildete Sonderkommission «Frost» nach dem Täter. Der Soko gehören laut dem Polizeipräsidium Ludwigsburg rund 40 Beamtinnen und Beamte an. Polizei und Staatsanwaltschaft in Heilbronn ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.