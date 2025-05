Kreise: Opfer von Schüssen in Tamm ist 25-jähriger Mann

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei dem Opfer der Schüsse in Tamm (Landkreis Ludwigsburg) handelt es sich um einen 25 Jahre alten Mann. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei vom Montagabend bei dem Vorfall in einem Wohngebiet lebensgefährlich verletzt. Weitere Informationen zum Gesundheitszustand des Opfers machten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag zunächst nicht.