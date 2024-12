Ermittler nehmen europaweites Drogennetzwerk hoch

Wiesbaden (dpa) - Drei Schusswaffen, sechs Kilogramm Kokain und fast 70.000 Euro Bargeld: Bei Durchsuchungen in Hessen und Rheinland-Pfalz haben Ermittler am Mittwoch sieben mutmaßliche Mitglieder eines europaweit agierenden Drogennetzwerks festgenommen. Der Gruppierung werde vorgeworfen, Kokain in größeren Mengen nach Deutschland und in andere europäische Länder eingeführt und dort verkauft zu haben, teilte unter anderem das Hessische Landeskriminalamt mit.