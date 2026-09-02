Kritische Infrastruktur

Ermittler vernetzen sich nach Angriffen auf Umspannwerke

Ein Brand in Reutlingen, Sprengvorrichtungen in Brandenburg, ein weiterer Vorfall in Nordrhein-Westfalen: Nach mehreren Fällen an Stromversorgungs-Anlagen stehen die Ermittler nun im Austausch.

Die Behörden in Baden-Württemberg arbeiten laut LKA mit den anderen Dienststellen zusammen. Foto: Frank Hammerschmidt/dpa
Die Behörden in Baden-Württemberg arbeiten laut LKA mit den anderen Dienststellen zusammen.

Stuttgart (dpa) - Nach dem Brand in einem Umspannwerk in Reutlingen und weiteren mutmaßlichen Sabotageversuchen an Stromversorgungs-Anlagen tauschen sich die Ermittler in den betroffenen Bundesländern aus. Das baden-württembergische Landeskriminalamt (LKA) steht nach eigenen Angaben mit den ermittelnden Dienststellen in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen im Informationsaustausch. Ziel sei es, Ermittlungsansätze zu gewinnen, teilte ein LKA-Sprecher auf Anfrage mit. Weitere Angaben machte er nicht. 

Der Brand in Reutlingen hatte im Juni rund 7.600 Gebäude und etwa 40.000 Menschen zeitweise ohne Strom zurückgelassen. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Einen Tatverdächtigen gibt es bislang nicht.

In Brandenburg waren am Dienstag an einem Umspannwerk Spreng- und Brandvorrichtungen entdeckt worden. In Nordrhein-Westfalen gab es ebenfalls einen Vorfall im Zusammenhang mit kritischer Infrastruktur: In Bergheim bei Köln mussten nach einer Störung fünf Braunkohle-Kraftwerksblöcke vom Netz gehen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Umspannwerke im Visier: Wie sicher ist unser Stromnetz?
Kritische Infrastruktur

Umspannwerke im Visier: Wie sicher ist unser Stromnetz?

Umspannwerke wirken unscheinbar, sind für die Stromversorgung aber entscheidend. Nach mehreren Angriffen stellt sich auch im Südwesten die Frage: Wie verwundbar sind die Knotenpunkte des Stromnetzes?

vor 33 Minuten

Brandattacke in Reutlingen – Ermittler suchen Täter
Blackout in Reutlingen

Brandattacke in Reutlingen – Ermittler suchen Täter

Brandstifter am Werk, doch wer sind die Täter? Nach dem Feuer in einem Umspannwerk in Reutlingen suchen die Ermittler Unbekannte. Die Stromversorgung soll am Mittwoch wieder vollständig laufen.

10.06.2026

Feuer in Umspannwerk - Ermittler gehen von Brandstiftung aus
Blackout in Reutlingen

Feuer in Umspannwerk - Ermittler gehen von Brandstiftung aus

War es ein Anschlag auf Stromversorgung? Nach dem Brand in Reutlingen suchen Ermittler nach Spuren. Erinnerungen an Berliner Vorfälle werden wach – und der oder die Täter sind bislang unbekannt.

09.06.2026

So werden Umspannwerke geschützt
Stromausfall in Reutlingen

So werden Umspannwerke geschützt

Umspannwerke gehören zu den empfindlichsten Punkten im Stromnetz. Der Fall Reutlingen zeigt, wie schnell ein einzelner Vorfall tausende Menschen treffen kann.

09.06.2026

Innere Sicherheit

Neue Regeln für besseren Schutz kritischer Infrastruktur?

Kritische Infrastruktur bezeichnet Bereiche, die für die Versorgung der Bevölkerung besonders wichtig sind. Per Gesetz sollen Betreiber dazugehöriger Anlagen zu besonderer Vorsorge verpflichtet werden.

17.07.2023