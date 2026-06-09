Stromausfall in Reutlingen

So werden Umspannwerke geschützt

Umspannwerke gehören zu den empfindlichsten Punkten im Stromnetz. Der Fall Reutlingen zeigt, wie schnell ein einzelner Vorfall tausende Menschen treffen kann.

Es gibt Tausende Umspannwerke in Deutschland. Foto: Marijan Murat/dpa
Es gibt Tausende Umspannwerke in Deutschland.

Reutlingen (dpa) - Umspannwerke gelten als Herzstücke der Stromversorgung. Fällt eine solche Anlage aus, können ganze Stadtteile ohne Strom, Internet oder Mobilfunk dastehen. Das Feuer in einem Umspannwerk in Reutlingen wirft die Frage auf, wie gut diese Art von kritischer Infrastruktur eigentlich geschützt ist.

Der Netzbetreiber Netze BW verweist dabei auf umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen. Für sensible Anlagen gebe es spezielle Schutzkonzepte und teilweise auch Überwachungstechnik. Welche Maßnahmen eingesetzt werden, hänge von der jeweiligen Risikoeinschätzung ab. Diese werde laufend überprüft und angepasst.

«Als Betreiberin sogenannter systemkritischer Infrastruktur hat die Netze BW Sicherheitskonzepte entwickelt und sich intensiv mit besonders sensiblen Punkten ihrer Infrastruktur auseinandergesetzt», teilte das Unternehmen mit. Zudem bestehe ein enger und kontinuierlicher Austausch mit den zentralen Institutionen des behördlichen Krisen- und Katastrophenschutzes. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Keine 100-prozentige Sicherheit

Einen vollständigen Schutz könne es allerdings nicht geben, räumt die Netze BW ein. Grund seien die Vielzahl an Anlagen und die großen Leitungslängen im Netz. Deshalb konzentriere sich die Absicherung besonders auf kritische Standorte. 

Zum deutschen Stromnetz gehören laut den vier Übertragungsnetzbetreibern rund 300 große Umspannwerke in der Höchstspannungsebene. Zusätzlich gebe es bundesweit tausende weitere Umspannwerke und Trafostationen, die den Strom schrittweise bis zu Haushalten und Unternehmen weiterverteilen.

Einen vollständigen Schutz gibt es laut den Betreibern nicht. Foto: Christoph Schmidt/dpa
Einen vollständigen Schutz gibt es laut den Betreibern nicht.

Der österreichische Krisen- und Blackout-Vorsorge-Experte Herbert Saurugg erklärte, dass viele Umspannwerke vergleichsweise weit im Gelände lägen. «Die Vorstellung, die kann man einfach irgendwie schützen - das funktioniert nicht», sagte Saurugg. Kritische Infrastruktur sei grundsätzlich verletzlich, Ausfälle könnten sich schnell «kaskadenartig» ausbreiten. Daher sei es wichtig, dass die Bevölkerung mit solchen Ausfällen umzugehen lerne. 

Nach dem Brand in dem Umspannwerk in Reutlingen wird wegen möglicher Brandstiftung ermittelt. Nach Angaben von Baden-Württembergs Innenminister Manuel Hagel (CDU) waren rund 7.600 Gebäude und etwa 40.000 Menschen von dem Stromausfall betroffen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Strom fließt wieder in Reutlingen - Ermittler rätseln weiter
Stromausfall in Reutlingen

Strom fließt wieder in Reutlingen - Ermittler rätseln weiter

Reutlingen ist wieder am Netz: Die meisten Haushalte haben nach dem Umspannwerk-Brand wieder Strom, nur wenige Gewerbebetriebe sind noch betroffen. Die Hintergründe bleiben unklar.

vor 1 Stunde

Nach Brand in Umspannwerk: weitere Haushalte wieder am Netz
Stromausfall in Reutlingen

Nach Brand in Umspannwerk: weitere Haushalte wieder am Netz

Nach dem Stromausfall in Reutlingen ermitteln die Behörden wegen des Verdachts auf einen Brandanschlag. Währenddessen arbeitet der Netzbetreiber daran, wieder alle Haushalte mit Strom zu versorgen.

09.06.2026

Stromausfall in Reutlingen – Polizeihund sucht nach Spuren
Stromversorgung

Stromausfall in Reutlingen – Polizeihund sucht nach Spuren

Nach dem Stromausfall in Reutlingen setzt die Polizei auch auf einen besonderen Spürhund.

08.06.2026

Stromausfall in Reutlingen: Mehrere Stadtteile betroffen
Stromversorgung

Stromausfall in Reutlingen: Mehrere Stadtteile betroffen

Nach einem Brand im Umspannwerk haben 30.000 Menschen keinen Strom. Was Reutlingens Oberbürgermeister Keck zur Lage sagt und welche Stadtteile besonders betroffen sind.

08.06.2026

Mehrere Millionen Euro Schaden durch Brand im Stromnetz
Stromversorgung

Mehrere Millionen Euro Schaden durch Brand im Stromnetz

Wann wird in Reutlingen wieder überall Strom fließen? Nach dem Brand im Umspannwerk gibt es Hinweise auf Brandstiftung, der Schaden ist enorm.

08.06.2026