Nach Brand in Umspannwerk

Stromausfall Reutlingen: Alle Betroffenen wieder am Netz

In Reutlingen brennt es in einem Umspannwerk - zehntausende Menschen sind zwischenzeitlich ohne Strom. Nun ist die Versorgung bei allen wieder hergestellt.

Als Ursache des Feuers wird Brandstiftung vermutet. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Als Ursache des Feuers wird Brandstiftung vermutet. (Archivbild)

Reutlingen (dpa) - Nach dem großflächigen Stromausfall infolge eines Brands in einem Umspannwerk in Reutlingen sind alle Haushalte und Betriebe wieder am Netz. Seit dem späten Mittwochabend seien auch die restlichen rund 50 betroffenen Gewerbekunden wieder versorgt, teilten die Netzbetreiber FairNetz und Netze BW gemeinsam mit. Einen Tag zuvor waren durch provisorische Netzstrukturen bereits die privaten Haushalte wieder angeschlossen.

Zu dem Brand kam es in der Nacht zum Montag. Nachdem ein Transformator ausgefallen war, fiel kurze Zeit später die gesamte Anlage aus, wie es von den Betreibern hieß. Die Störung weitete sich auf große Teile des Reutlinger Stadtgebiets aus. In der Spitze waren nach eigenen Angaben rund 20.000 Haushalte im Netzgebiet der FairNetz betroffen. Auch ein Krankenhaus sowie zahlreiche Industrie- und Gewerbebetriebe waren zwischenzeitlich ohne Strom.

Brandstiftung als Ursache vermutet

Die Ermittler von Generalstaatsanwaltschaft und Landeskriminalamt Stuttgart gehen mittlerweile von einem oder mehreren Tätern aus. Diese seien nach derzeitigem Stand auf das Gelände eingedrungen und hätten an mehreren Stellen Feuer gelegt – unter Verwendung eines Brandbeschleunigers, der am Tatort sichergestellt und im LKA untersucht wurde. Insgesamt fanden sich demnach drei verschiedene Brandstellen, Zaun und Gelände vor der Anlage waren beschädigt. Ein Bekennerschreiben gibt es laut LKA bislang nicht.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Erinnerung an Berliner Brandanschläge

Der Vorfall erinnert an zwei mutmaßlich von Linksextremisten begangene Brandanschläge auf die Stromversorgung in Berlin. Nach dem ersten Anschlag am 9. September 2025 auf zwei Strommasten waren zeitweise rund 50.000 Privathaushalte und 2.000 Gewerbebetriebe ohne Strom – der Ausfall dauerte rund 60 Stunden. Beim zweiten Anschlag am 3. Januar wurden 15 Kabel auf einer Kabelbrücke zerstört. Damals war die Stromversorgung erst nach rund 100 Stunden wieder flächendeckend hergestellt.

Auch wenn die Stromversorgung in Reutlingen wieder hergestellt ist, laufen den Betreibern zufolge die Arbeiten im Umspannwerk weiter. In den kommenden Tagen und Wochen sollen weitere Schäden beseitigt und die Anlage schrittweise in den Regelbetrieb zurückgeführt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Feuer in Umspannwerk - Ermittler gehen von Brandstiftung aus
Blackout in Reutlingen

Feuer in Umspannwerk - Ermittler gehen von Brandstiftung aus

War es ein Anschlag auf Stromversorgung? Nach dem Brand in Reutlingen suchen Ermittler nach Spuren. Erinnerungen an Berliner Vorfälle werden wach – und der oder die Täter sind bislang unbekannt.

09.06.2026

Stromversorgung nach Feuer weitgehend wiederhergestellt
Stromversorgung läuft

Stromversorgung nach Feuer weitgehend wiederhergestellt

Nach dem Brand im Umspannwerk in Reutlingen sind die meisten Haushalte wieder ans Netz angeschlossen. Dutzende Gewerbekunden sind noch ohne Versorgung.

09.06.2026

Nach Brand in Umspannwerk: weitere Haushalte wieder am Netz
Stromausfall in Reutlingen

Nach Brand in Umspannwerk: weitere Haushalte wieder am Netz

Nach dem Stromausfall in Reutlingen ermitteln die Behörden wegen des Verdachts auf einen Brandanschlag. Währenddessen arbeitet der Netzbetreiber daran, wieder alle Haushalte mit Strom zu versorgen.

09.06.2026

Stromausfall in Reutlingen - Was wir wissen und was nicht
Stromversorgung

Stromausfall in Reutlingen - Was wir wissen und was nicht

Nach dem Brand im Umspannwerk bleibt unklar, wann alle Haushalte wieder Strom haben. Der Verdacht auf einen Brandanschlag verdichtet sich. Was bisher bekannt ist - und was noch unklar ist.

08.06.2026

Stromausfall in Reutlingen: Mehrere Stadtteile betroffen
Stromversorgung

Stromausfall in Reutlingen: Mehrere Stadtteile betroffen

Nach einem Brand im Umspannwerk haben 30.000 Menschen keinen Strom. Was Reutlingens Oberbürgermeister Keck zur Lage sagt und welche Stadtteile besonders betroffen sind.

08.06.2026