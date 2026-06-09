Stromversorgung läuft

Stromversorgung nach Feuer weitgehend wiederhergestellt

Nach dem Brand im Umspannwerk in Reutlingen sind die meisten Haushalte wieder ans Netz angeschlossen. Dutzende Gewerbekunden sind noch ohne Versorgung.

Nach dem Feuer im Umspannwerk haben Haushalte wieder Strom. Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Nach dem Feuer im Umspannwerk haben Haushalte wieder Strom.

Reutlingen (dpa/lsw) - Alle Haushalte in Reutlingen werden wieder mit Strom versorgt. Das teilte Jens Balcerek von der FairNetz GmbH mit. «Wir haben aktuell circa 50 Kunden, die noch nicht versorgt werden im Gewerbegebiet. Privathaushalte sind bis auf Einzelfälle alle versorgt seit gestern Abend 22.02 Uhr.»

Der Brand im Umspannwerk Reutlingen-West war in der Nacht zu Montag ausgebrochen. In der Folge fiel das Umspannwerk aus, eine weitere Anlage wurde in Mitleidenschaft gezogen. Zeitweise waren dadurch Zehntausende Menschen ohne Strom, auch ein Krankenhaus war betroffen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur entstand durch den Brand und den Stromausfall ein Schaden von mehreren Millionen Euro. 

Nach Angaben von Baden-Württembergs Innenminister Manuel Hagel (CDU) waren rund 7.600 Gebäude und etwa 40.000 Menschen von dem Stromausfall betroffen.

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