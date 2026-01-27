Nach Strafanzeige

Ermittlungen gegen CDU-Abgeordneten Kuban eingestellt

Nach einer Strafanzeige seiner Ex-Partnerin stand der CDU-Bundestagsabgeordnete Tilman Kuban im Fokus der Justiz. Nun gibt es eine Entscheidung.

Die Ermittlungen gegen den Bundestagsabgeordneten wurden eingestellt. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa
Die Ermittlungen gegen den Bundestagsabgeordneten wurden eingestellt. (Archivbild)

Konstanz/Berlin (dpa) - Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat Ermittlungen gegen den CDU-Bundestagsabgeordneten Tilman Kuban eingestellt. Es gebe keinen hinreichenden Tatverdacht, teilte ein Sprecher der Anklagebehörde mit. Ob noch eine Einstellungsbeschwerde eingelegt wird, ist demnach offen. Hintergrund des Verfahrens war eine Strafanzeige seiner Expartnerin. Zuvor hatte der «Spiegel» darüber berichtet. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Im Oktober vergangenen Jahres hatte der Bundestag Kubans Immunität aufgehoben. Der frühere Chef der Jungen Union hatte die Vorwürfe seiner Ex-Frau damals in einer internen Mail zurückgewiesen und erklärt, er und seine Frau hätten sich vor einigen Monaten getrennt. «In diesem Zusammenhang werden mir Dinge vorgeworfen, die ich vehement bestreite.»

Der 38 Jahre alte CDU-Politiker wollte sich auf dpa-Anfrage nicht zur Einstellung des Verfahrens äußern. Er sitzt seit 2021 im Bundestag.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ermittlungen gegen CDU-Politiker Kuban
Bundestag

Ermittlungen gegen CDU-Politiker Kuban

Die Immunität des Bundestagsabgeordneten und früheren Vorsitzenden der Jungen Union, Tilman Kuban, ist aufgehoben. Es stehen Vorwürfe im Raum, die er vehement bestreitet.

22.10.2025

Diese Abgeordneten stimmten gegen das Schuldenpaket
Finanzen

Diese Abgeordneten stimmten gegen das Schuldenpaket

Der Bundestag hat den Weg frei gemacht für das Schuldenpaket von Union, SPD und Grünen. Aus den Reihen der drei Fraktionen gab es nur drei Parlamentarier, die das Paket mit klarem Nein ablehnten.

18.03.2025

Ermittlungen gegen AfD-Abgeordneten Bystron

16.05.2024

Missbrauchsverdacht Kitas: Ermittlungen eingestellt
Frankfurt

Missbrauchsverdacht Kitas: Ermittlungen eingestellt

Gegen sieben Erzieher wurde letztes Jahr Strafanzeige gestellt. Die Behörden fanden jedoch keine hinreichenden Beweise.

28.02.2024

Verdacht

Ermittlungen gegen Thüringens CDU-Chef Voigt eingestellt

Der Verdacht der Bestechlichkeit hing wie eine dunkle Wolke über der Spitzenkandidatur von Thüringens CDU-Chef Mario Voigt für die Landtagswahl 2024. Nun wurden die Ermittlungen eingestellt.

13.11.2023