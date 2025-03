Ermittlungen gegen Lkw-Fahrer nach Unfall mit Zug

Limburg (dpa/lhe) - Nach dem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Regionalzug in Limburg ermittelt die Bundespolizei gegen den Lkw-Fahrer wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Bei dem Unfall an einem Bahnübergang waren am Montag fünf Zugreisende und der Lkw-Fahrer leicht verletzt worden.