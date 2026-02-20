Tumult nach Urteil

Ermittlungen gegen Vater nach Urteil im Menschenraub-Prozess

Im Landgericht Hechingen soll es zu einem Eklat gekommen sein: Der Vater zweier Verurteilter soll ausgerastet sein und einen Justizwachtmeister verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft ist am Zug.

Ein Urteil im Landgericht Hechingen soll zu Randale geführt haben. (Archivbild) Foto: Tatjana Bojic/dpa
Ein Urteil im Landgericht Hechingen soll zu Randale geführt haben. (Archivbild)

Hechingen (dpa/lsw) - Ein Mann soll im Landgericht Hechingen nach einem Urteil gegen seine zwei Söhne am Dienstag randaliert haben. Die Staatsanwaltschaft Hechingen ermittelt jetzt gegen den Mann, wie eine Sprecherin der Anklagebehörde mitteilte.

«Im Zusammenhang mit dem Vorfall wurde ein Justizwachtmeister der Sicherheitsgruppe der Gerichte und Staatsanwaltschaften verletzt.» Eine Strafanzeige liege derzeit noch nicht vor. Der genaue Tatvorwurf werde daher im Rahmen der Ermittlungen noch untersucht. 

Randale und Ermittlungen

«Als mögliche Delikte kommen derzeit Körperverletzung und Widerstand gegen beziehungsweise tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte in Betracht.» Laut Medienberichten soll der Mann einen Stuhl auf den Boden geworfen und dabei laut geschrien haben. Daraufhin sollen Vollstreckungsbeamte ihn auf den Boden gerungen haben. 

Zur Urteilsverkündung waren zahlreiche Familienmitglieder und Freunde der Angeklagten im Gerichtssaal anwesend. Es herrschten strenge Sicherheitsvorschriften. Im Saal war es während der Urteilsverlesung schon unruhig. Der Richter musste zur Ruhe ermahnen.

Urteil im Marathonprozess mit sieben Angeklagten 

Beim Prozess waren sieben junge Männer wegen verschiedener Tatbeteiligungen zum Teil zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Angeklagt waren sie unter anderem wegen erpresserischer Menschenraub und Körperverletzung. Sie hatten ihr jetzt 17 Jahre altes Opfer nach Überzeugung des Gerichts ab dem 11. April an wechselnden Orten festgehalten und erpresst, weil sie Schulden aus illegalen Drogengeschäften eintreiben wollten.

Der Haupttäter muss für sechs Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Fünf weitere Jugendliche erhielten Haftstrafen von zwei Jahren und neun Monaten bis zu fünf Jahren und sechs Monaten. Ein weiterer Angeklagter wurde wegen Beihilfe zu einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Zum Tatzeitpunkt waren die Angeklagten zwischen 16 und 19 Jahre alt, bei ihnen wurde Jugendstrafrecht angewendet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

