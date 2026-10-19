Ermittlungen laufen nach Bagger-Angriff in Mörlenbach
Nachdem ein Mann mit einem Bagger das Haus einer Familie zerstört hat, stellt sich nun die Frage nach den Hintergründen. Bereits zuvor soll es Streit gegeben haben.
Mörlenbach (dpa/lhe) - Nach dem Bagger-Angriff auf ein Wohnhaus einer Familie in Südhessen gehen die Ermittlungen der Kriminalpolizei weiter. Am Sonntag soll ein 44 Jahre alter Mann die Baggerschaufel in die Wand gerammt haben, sodass ein Teil der Fassade des Hauses in Mörlenbach einstürzte.
Bereits vor dem Vorfall habe es zwischen dem Mann und der betroffenen Familie aus der Nachbarschaft Auseinandersetzungen gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Hintergrund der Tat könnte demnach eine psychische Erkrankung des 44-Jährigen sein. Er war am Sonntag in eine Fachklinik gebracht worden.
Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, allerdings sei das Wohnhaus unbewohnbar. Die Familie sei vorerst bei Verwandten untergebracht. Ob das Gebäude abgerissen werden muss, ist den Angaben zufolge derweil noch unklar.