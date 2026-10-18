Kriminalität

Mann beschädigt Wohnhaus in Mörlenbach mit Bagger

Die Bewohner des Hauses können sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Warum der 44-Jährige mit dem Bagger die Fassade beschädigte, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Die Ermittlungen der Polizei zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Ermittlungen der Polizei zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an. (Symbolbild)

Mörlenbach (dpa/lhe) - In Mörlenbach im Kreis Bergstraße hat ein Mann mit einem Bagger ein Wohnhaus beschädigt. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach rammte der 44-Jährige die Baggerschaufel in die Hauswand, sodass ein Teil der Fassade einstürzte. Der Tatverdächtige sei noch am Tatort festgenommen und in eine Fachklinik gebracht worden. 

Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und wegen des Verdachts der Zerstörung von Bauwerken liefen, so die Polizei. Ein Statiker wurde zur Prüfung der Standsicherheit des Gebäudes hinzugezogen. Die Höhe des Schadens war unklar.

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