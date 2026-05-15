Main-Taunus-Kreis

Ermittlungen nach Einsatz in Main-Taunus-Zentrum

Zeugen alarmierten die Polizei wegen einer vermeintlichen Waffe im Einkaufszentrum. Der Verdächtige führte eine Pfefferspray-Pistole mit sich – nun wird ermittelt.

Die Polizei war mit zahlreichen Kräften in dem Einkaufszentrum im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Fritz Demel/dpa
Die Polizei war mit zahlreichen Kräften in dem Einkaufszentrum im Einsatz. (Symbolbild)

Sulzbach (dpa/lhe) - Nach dem größeren Polizeieinsatz im Main-Taunus-Zentrum wird gegen den Verursacher wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Die Person führte eine Pfefferspray-Pistole mit sich, die einer echten Waffe ähnelt, wie die Polizei mitteilt. 

Bild

An Himmelfahrt hatten Zeugen gemeldet, dass sich eine Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand in der Einkaufspassage befinden soll. Zahlreiche Polizeikräfte machten sich auf die Suche und trafen schließlich einen Verdächtigen im Multiplex-Kino an und nahmen ihn vorübergehend fest. Eine Gefahr habe nicht bestanden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Person mit waffenähnlichem Gegenstand in Einkaufszentrum
Main-Taunus-Kreis

Person mit waffenähnlichem Gegenstand in Einkaufszentrum

Die Polizei rückt aus - und nimmt im Kino eine Person fest. Konnten die Beamten auch den gefährlich anmutenden Gegenstand finden?

14.05.2026

Mann öffnet Polizei mit Waffe in der Hand die Tür
Kriminalität

Mann öffnet Polizei mit Waffe in der Hand die Tür

Bei einem Polizeieinsatz wegen lauter Musik steht den Beamten plötzlich ein bewaffneter Mann gegenüber. Die Polizisten können die Situation klären - und machen in der Wohnung weitere Entdeckungen.

23.12.2025

Mann löst mit Waffe Polizeieinsatz in Einkaufszentrum aus
Kriminalität

Mann löst mit Waffe Polizeieinsatz in Einkaufszentrum aus

Am Samstagabend ist ein Mann mit einer Stichwaffe in einem Stuttgarter Einkaufszentrum unterwegs. Die Polizei kann ihn festnehmen. Vieles ist noch unklar.

01.12.2025

Softair-Pistole im Zug: Jugendliche lösen Polizeieinsatz aus
Kriminalität

Softair-Pistole im Zug: Jugendliche lösen Polizeieinsatz aus

In einer Bahn in Richtung Karlsruhe alarmieren Fahrgäste die Polizei. Zwei Jugendliche sollen dort mit einer Waffe hantiert haben. Gegen die beiden wird nun ermittelt.

05.02.2025

Jugendlicher mit Pistole sorgt für Polizeieinsatz
Kassel

Jugendlicher mit Pistole sorgt für Polizeieinsatz

Der 15-Jährige zielt auf Passanten und Fahrzeuge. Erst später stellt sich heraus, dass es sich um eine Softair-Waffe handelt.

15.11.2024