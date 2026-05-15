Ermittlungen nach Einsatz in Main-Taunus-Zentrum
Zeugen alarmierten die Polizei wegen einer vermeintlichen Waffe im Einkaufszentrum. Der Verdächtige führte eine Pfefferspray-Pistole mit sich – nun wird ermittelt.
Sulzbach (dpa/lhe) - Nach dem größeren Polizeieinsatz im Main-Taunus-Zentrum wird gegen den Verursacher wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Die Person führte eine Pfefferspray-Pistole mit sich, die einer echten Waffe ähnelt, wie die Polizei mitteilt.
An Himmelfahrt hatten Zeugen gemeldet, dass sich eine Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand in der Einkaufspassage befinden soll. Zahlreiche Polizeikräfte machten sich auf die Suche und trafen schließlich einen Verdächtigen im Multiplex-Kino an und nahmen ihn vorübergehend fest. Eine Gefahr habe nicht bestanden.