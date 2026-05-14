Person mit waffenähnlichem Gegenstand in Einkaufszentrum
Die Polizei rückt aus - und nimmt im Kino eine Person fest. Konnten die Beamten auch den gefährlich anmutenden Gegenstand finden?
Sulzbach (dpa/lhe) - Im Main-Taunus-Zentrum gab es an Himmelfahrt einen größeren Polizeieinsatz - mit Festnahme im Kino. Am späten Nachmittag sei mitgeteilt worden, dass sich eine Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand in der Einkaufspassage befinden soll, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen.
Es seien dann viele Kräfte im Einsatz gewesen. Die Beamten trafen eine verdächtige Person im Multiplex-Kino «Kinopolis» an und nahmen sie fest. Bei dem Gegenstand handelte sich laut Polizei um eine Pfefferspray-Pistole. Eine Gefahr habe nicht bestanden.