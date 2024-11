Schuss in Einkaufszentrum: Streit zwischen fünf Männern

Sulzbach (dpa/lhe) - Bei der Schlägerei mit Schussabgabe in einem Einkaufszentrum im Main-Taunus-Kreis am Samstag hat es sich um eine private Auseinandersetzung zwischen fünf Männern gehandelt. Der Streit habe sich im Lieferantenbereich abgespielt, sagte eine Polizeisprecherin in Wiesbaden. Einer der Beteiligten arbeite in einem Ladengeschäft des Main-Taunus-Zentrums.