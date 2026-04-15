Ermittlungen nach Feuer mit Millionenschaden in Fuldatal

Fuldatal (dpa/lhe) - Das Feuer auf einem Firmengelände im Landkreis Kassel hat einen Schaden in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro angerichtet. Diese Schätzungen gaben die Brandursachenermittler der Kasseler Kriminalpolizei nach einer Begehung der Brandstelle ab, wie die Polizei mitteilte. Es werde geprüft, ob der Großbrand in einem Hallen-Komplex in Fuldatal möglicherweise fahrlässig durch einen 18-Jährigen ausgelöst wurde. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung lägen dagegen derzeit nicht vor.

Der Heranwachsende habe sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs allein im Werkstattbereich der Halle aufgehalten und dort offenbar an einem Auto gearbeitet. Auch das Hessische Landeskriminalamt sei eingebunden. Die Ermittlungen dauern an. Erschwert wurden sie laut Polizei durch die starke Zerstörung der Halle, in der das Feuer wütete.

30 Menschen mit Atembeschwerden

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Während des Feuerwehreinsatzes hatten nach Polizeiangaben 30 Menschen über Atembeschwerden geklagt und waren vom Rettungsdienst behandelt worden. Zwei Feuerwehrleute waren zudem verletzt ins Krankenhaus gekommen.

Das Feuer war am Dienstagmorgen ausgebrochen. Bei Eintreffen von Feuerwehr und der Polizei hatte eine größere Halle in Vollbrand gestanden, in der sich neben dem Lager einer Baufirma auch eine Auto- und Teilewerkstatt befand. Erst am frühen Abend waren die Löscharbeiten abgeschlossen. Ein Teil des rund 400 Quadratmeter großen Werkstatt- und Verwaltungsgebäudes war durch den Brand eingestürzt.