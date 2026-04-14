Brände

Feuerwehr warnt vor Rauchwolke bei Brand in Fuldatal

Wegen eines Brands in Fuldatal warnt die Feuerwehr vor Rauch. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Die Brandursache war zunächst unbekannt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Brandursache war zunächst unbekannt. (Symbolbild)

Fuldatal (dpa/lhe) - Ein Brand auf einem Firmengelände im Landkreis Kassel hat einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Feuer in Fuldatal an der Stadtgrenze zu Kassel habe viel Rauch verursacht, teilte die Polizei mit. Anwohner in Fuldatal werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. 

Über die Warnapp Nina warnte auch die Feuerwehr. «Infolge des Brandes kommt es zu einer Rauchwolke. Eine Gefährdung für den Bereich dieser Warnung kann nicht ausgeschlossen werden.» 

Der Feuerwehr zufolge brennt ein Werkstattgebäude. Weitere Informationen gibt es laut Polizei derzeit nicht. Auch die Brandursache sei noch unbekannt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sortieranlage in Brand – Ermittlungen zur Ursache laufen
Brände

Sortieranlage in Brand – Ermittlungen zur Ursache laufen

In Sontheim an der Brenz ist am Montag eine dunkle Rauchwolke zu sehen. Ein Feuer in einem Recyclingbetrieb hält die Einsatzkräfte auf Trab. Einen Tag später teilt die Polizei neue Details mit.

21.10.2025

Sortieranlage in Brand – Verkehr im Umkreis gesperrt
Brände

Sortieranlage in Brand – Verkehr im Umkreis gesperrt

In Sontheim an der Brenz ist an einer Sortieranlage Feuer ausgebrochen. Was bisher bekannt ist.

20.10.2025

Rauchwolke über Wiesbaden - Müllhaufen auf Deponie in Brand
Feuerwehreinsatz

Rauchwolke über Wiesbaden - Müllhaufen auf Deponie in Brand

In der Nacht rückt die Feuerwehr zu einem kniffligen Einsatz aus. Ein großer Müllhaufen steht in Flammen - und ist als Ganzes kaum zu löschen. Gemeinsam mit den Mitarbeitern lösen sie das Problem.

26.06.2025

Etwa 40 Heuballen in Brand - Anwohner vor Rauch gewarnt
Egelsbach

Etwa 40 Heuballen in Brand - Anwohner vor Rauch gewarnt

In Egelsbach gehen Dutzende Heuballen in Flammen auf. Der Brand kann schnell kontrolliert werden, aber die Rauchschwaden werden zum Problem. Ein Zeuge will die mögliche Brandursache beobachtet haben.

10.03.2025

Rauchwolke durch Großbrand über Berlin - Anwohner gewarnt
Brände

Rauchwolke durch Großbrand über Berlin - Anwohner gewarnt

Dunkler Qualm am Himmel im Westen von Berlin: Feuer auf einem Firmengelände im Ortsteil Lichterfelde. Die Feuerwehr warnt vor Rauchgasen. Auch Schulen reagieren.

03.05.2024