Feuerwehr warnt vor Rauchwolke bei Brand in Fuldatal

Fuldatal (dpa/lhe) - Ein Brand auf einem Firmengelände im Landkreis Kassel hat einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Feuer in Fuldatal an der Stadtgrenze zu Kassel habe viel Rauch verursacht, teilte die Polizei mit. Anwohner in Fuldatal werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Über die Warnapp Nina warnte auch die Feuerwehr. «Infolge des Brandes kommt es zu einer Rauchwolke. Eine Gefährdung für den Bereich dieser Warnung kann nicht ausgeschlossen werden.»

Der Feuerwehr zufolge brennt ein Werkstattgebäude. Weitere Informationen gibt es laut Polizei derzeit nicht. Auch die Brandursache sei noch unbekannt.