Einsatz im Schwarzwald

Millionenschaden bei Brand in Sägewerk

Ein Sägewerk im Schwarzwald steht komplett in Flammen. Feuerwehrleute löschen den Brand. Doch der Schaden ist immens.

Feuerwehrleute löschen in der Nacht die Flammen. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Feuerwehrleute löschen in der Nacht die Flammen. (Symbolbild)

Schonach (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Sägewerk im Schwarzwald ist ein Millionenschaden entstanden. Das Gebäude in Schonach (Schwarzwald-Baar-Kreis) sei in der Nacht komplett ausgebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Am Morgen waren die Einsatzkräfte demnach noch mit dem Löschen einzelner Glutnester beschäftigt.

Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Warum das Feuer ausbrach, blieb zunächst unklar.

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