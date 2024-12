Ermittlungen nach Leichenfund ergeben Unglücksfall

Florstadt (dpa/lhe) - Nach dem Fund eines toten Mannes in einem Haus mit teilweise eingestürzter Decke gehen die Behörden von einem Unglücksfall aus. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, sagte ein Polizeisprecher in Gießen. Vieles deute darauf hin, dass der Bewohner des Hauses in Florstadt (Wetteraukreis) selbst an dem Stahlträger der Kellerdecke gearbeitet habe und dieser gebrochen sei.