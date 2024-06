Nach Leichenfund in Osthessen Obduktion geplant

Hersfeld-Rotenburg/Ronshausen (dpa/lhe) - Nach dem Fund einer teils skelettierten Leiche in Osthessen liegen den Ermittlern noch keine Erkenntnisse über die Identität oder die Todesumstände vor. Für kommenden Dienstag (2. Juli) sei die Obduktion geplant, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Fulda am Freitag. Die Ergebnisse seien spätestens am Mittwoch zu erwarten. Ein Zeuge hatte nach dem Fund der Leiche auf einem Feld am Dienstag die Polizei alarmiert. Die Kriminalpolizei ermittelt.