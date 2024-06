Leiche in Osthessen entdeckt

Ronshausen (dpa/lhe) - Eine teils skelettierte Leiche ist in der Nähe von Ronshausen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg entdeckt worden. Um wen es sich handelte, war zunächst unklar, wie die Staatsanwaltschaft Fulda und das Polizeipräsidium Osthessen am Mittwoch mitteilten. Die Leiche werde rechtsmedizinisch untersucht, um Hinweise auf Todeszeitpunkt und Todesursache zu bekommen. Ein Zeuge hatte die Beamten am Dienstag nach dem Leichenfund alarmiert. Die Kriminalpolizei ermittelt.